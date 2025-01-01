В России увеличили размер налоговых вычетов для семей с детьми

Согласно распоряжению кабмина РФ, российские семьи с детьми смогут претендовать на повышенные налоговые вычеты. Предусмотрены двойные выплаты за второго, третьего и каждого последующего ребенка с 1 января 2025 года.

С начала 2025 года повысили не только налоговый вычет для семей, но и размер дохода, до достижения которого они предоставляются: он составляет 450 тысяч рублей.

Теперь больше российских семей смогут воспользоваться стандартным налоговым вычетом в повышенном размере. Так, ежемесячные выплаты по НДФЛ на второго ребенка достигают 2800 рублей. За каждого последующего ребенка можно получать до 6000 рублей.

Прежним оставили только размер вычета на первого ребенка: он составит 1400 рублей.

Напомним, что налоговые изменения утвердили в 2024 году. Пакет поправок в Налоговый кодекс сделал Минфин с учетом предложений парламентариев, бизнесменов, экспертов. Среди глвных изменений — стандартные выплаты для семей с детьми, налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.

Ранее сообщалось, что россиянам напомнили об оплате важного налога.