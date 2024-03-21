Инвестпотенциал Подмосковья представили производителям полимеров

Подмосковье в рамках «Дня партнера Центрального федерального округа» презентовало свой инвестпотенциал. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Как напомнили в ведомстве, в регионе насчитывается пять особых экономических зон, 69 индустриальных парков и девятнадцать технопарков. Через область проходит 25% всех грузоперевозок в России.

«Все это, а также кадровый ресурс и доступ к крупным рынкам сбыта составляют основу инвестиционной привлекательности Подмосковья», - отметил первый замглавы министерства Евгений Подлипенский.

В прошлом году в регионе реализовали четыре с половиной сотни инвестпроектов. Сейчас на сопровождении министерства их более тысячи, в том числе свыше 270 — в сфере импортозамещения.