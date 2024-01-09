Инвестстратег предрек рублю волатильность после праздников

Российская валюта останется волатильной в течение первой недели торгов после праздников, но потом на него начнут оказывать влияние фундаметальные факторы. Соответствующее заявление сделал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт сообщил, что согласно его ожиданиям, в течение первой рабочей недели года, курс рубля по отношению к доллару будет держаться в диапазоне от 90 до 92 с половиной.

К факторам поддержки национальной валюты относятся жесткая денежно-кредитная политика регулятора, контроль продаж валютной выручки и запланированный рост продажи валюты российским Центробанком. Не на пользу российской валюте могут сыграть такие факторы, как удешевление нефти и усиление американского доллара. Тем не менее в базовом сценарии, до конца текущего месяца рубль может укрепить позиции и остановиться у отметки 90 за доллар, заключил инвестстратег.