Ипотечный брокер назвал самый выгодный вариант покупки жилья за городом

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в интервью порталу Regions назвал наиболее выгодный вариант приобретения недвижимости за городом. Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку, и некоторые банки начали менять условия по ипотеке.

Как отметил эксперт, если повышенная ставка приведет к приостановке ипотечных сделок на рынке вторичной недвижимости, то в покупке загородной недвижимости ожидается процветание.

В Подмосковье цены, по его словам, сейчас приемлемые — до десяти миллионов рублей в среднем и эконом-сегменте. В сфере бизнес- и элитного сегмента, цены на жилье начинаются от пятидесяти миллионов рублей.

Эксперт отметил, что вся недвижимость за городом сейчас переориентирована на первичный рынок и на строительство. Наиболее выгодной сделкой может стать «Семейная ипотека».