Ипотечный эксперт Ибрагимова назвала сроки удешевления ипотеки

По словам директора одного из ипотечных центров Юлии Ибрагимовой, рыночные ипотечные ставки могут упасть к концу этого года после снижения ключевой ставки. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что к концу декабря ставка Банка России может снизиться до 12%. В идеальном варианте она начнет опускаться уже в конце первого квартала.

По мнению эксперта, высокие ипотечные ставки не являются приговором, тем не менее этап, который связан с ужесточением требований к заемщикам и повышением ставок, в России случился не впервые.