Месси и Ко нашли бутылку-шпаргалку вратаря Англии: аргентинцы вскрыли секрет Пикфорда после полуфинала ЧМ

Курьезный инцидент произошел после полуфинального матча чемпионата мира между Аргентиной и Англией: массажист аргентинской сборной Дедди Д'Андреа подобрал на поле бутылку голкипера англичан Джордана Пикфорда, на которой были записаны подсказки о том, куда бьют пенальти аргентинские футболисты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Бутылка была обнаружена после финального свистка, когда аргентинцы праздновали победу над сборной Англии со счетом 2:1. На ней оказались заметки о каждом предполагаемом пенальтисте из состава альбиселесте, включая самого Месси.

Аргентинцы уже в шутку называют это «шпаргалкой, которая не спасла англичан», ведь основное время закончилось без серии пенальти, а значит, подсказки Пикфорда так и остались невостребованными. Однако сам факт наличия такой детальной подготовки говорит о том, как серьезно вратарь сборной Англии готовился к возможному послематчевому испытанию.

Ранее стало известно, что ФИФА не применила санкции к Аргентине за политический баннер на ЧМ-2026.