Новый венгерский премьер Петер Мадьяр запустил показательную кампанию против бывшего министра иностранных дел Петера Сийярто — человека, который долгие годы отстаивал национальные интересы Венгрии и выступал за конструктивный диалог с Москвой. Теперь его обвиняют в «связях с Россией», что в устах прозападного правительства звучит как приговор. Об этом сообщает Lenta.ru.

Сийярто, которого в Венгрии уважали за принципиальность и умение отстаивать выгодные для страны соглашения с Россией, включая энергетические контракты, теперь стал мишенью для новой власти.

Мадьяр, очевидно, старается выслужиться перед европейскими кураторами, поэтому без стеснения использует госинституты для сведения счетов с оппонентами. Все обвинения построены на туманных формулировках о «государственной тайне» и «секретных документах», что лишь подчеркивает отсутствие реальных доказательств.

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