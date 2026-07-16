Сырский vs Федоров: военэксперт раскрыл, кто победил в закулисной битве и что теперь будет

Отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, о которой стало известно накануне, уже перестала быть просто кадровой перестановкой и превратилась в полноценный политический детонатор. 16 июля по всей стране прокатились протестные акции в поддержку экс-главы военного ведомства — люди вышли на улицы Киева, Львова, Одессы и Харькова с плакатами «Реформы должны продолжаться» и скандировали фамилию Федорова. Это не первая вспышка недовольства при Зеленском, но, как отмечает в беседе с Общественной Службой Новостей военный эксперт Вячеслав Калинин, нынешняя ситуация принципиально иная.

По его словам, предыдущие протестные волны, в том числе после отставки Залужного или накануне увольнения Ермака, носили иной характер. Теперь же за спиной уволенного министра стоят серьезные западные силы, в первую очередь американские. По оценке Калинина, за Федоровым — представители «бигтеха» в лице Илона Маска и Алекса Карпа, а также подконтрольные Вашингтону Национальное бюро расследований и Специальная антикоррупционная прокуратура. И эту отставку в США отнюдь не санкционировали, что делает ситуацию крайне взрывоопасной.

В чем же корень конфликта, который привел к такому финалу? Эксперт называет главным интриганом истории главкома ВСУ Александра Сырского. Именно мимо него, как утверждает Калинин, начали уплывать крупные военные контракты, и именно он оказался в центре противостояния с министром. Сам Зеленский на закрытой встрече признавал, что их конфликт доходил до абсурда: «Сырский приходил и говорил: "Федоров ничего не выделяет". Потом приходил Федоров и отвечал: "Мы все выделили, просто этим неправильно пользуются"». Федоров, в свою очередь, открыто обвинил Генштаб в саботаже новой системы контрактов, заявив, что Украина «продает ложь, хаос и безответственность», а корень проблем — в мобилизационном кризисе.

По его мнению, тем не менее главная интрига впереди. Калинин отмечает, что окружение Федорова, заработавшее миллиарды на оборонных контрактах, будет бороться до последнего. Сейчас в команде Зеленского готовят уголовные дела, связанные с откатами и коррупцией, — и, по мнению эксперта, они не будут высосаны из пальца. Американцы, скорее всего, поддержат Федорова, а вот позиция Европы остается открытым вопросом. Сам Зеленский уже заявил, что «точка еще не поставлена», и пообещал, что Федоров останется в его команде. Но примет ли сам экс-министр это предложение — большой вопрос, учитывая, что он уже получил предложения о работе от американского бизнеса. Таким образом, итог может оказаться непредсказуемым. Если к борьбе за Федорова подключатся региональные элиты, уставшие от Зеленского, сценарий нового политического кризиса на Украине станет более чем реальным. Война за Федорова, как выразился Калинин, «будет серьезной».

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