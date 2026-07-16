Google Play или RuStore: эксперт рассказал, выживет ли российский софт без Запада

Исчезновение приложений VK, «Дзена», «Одноклассников» и «Мэйла» из Google Play, случившееся 16 июля, было ожидаемым событием, а вовсе не техническим сбоем или внезапным решением. Днем раньше, 13 июля, Евросоюз ввел пакетные санкции против самой компании VK, и удаление из магазина приложений стало их логичным юридическим последствием. Ранее те же программы уже пропали из App Store, так что тренд на вытеснение российского софта с западных площадок только набирает обороты. Об этом сообщает Hi-Tech Mail .

В самом VK поспешили успокоить пользователей: все сервисы продолжат работать в штатном режиме, а скачать их можно через отечественный RuStore или напрямую с официальных сайтов. По словам директора по продукту BusinessPad Кирилла Гончарова, для рядовых граждан и бизнеса эта ситуация не станет проблемой. Механизм установки приложений в обход магазинов уже давно отработан, например, на банковских программах, которые тоже покидали Google Play и App Store ранее.

Однако за этим, казалось бы, рядовым событием скрываются гораздо более серьезные последствия. Гончаров отмечает, что удаление приложений создало юридический прецедент: теперь западные компании могут легитимно разрывать отношения с любыми российскими цифровыми платформами, попавшими под санкции. Но главная уязвимость находится не на экране смартфона, а в физической инфраструктуре. В санкционный пакет вместе с VK попали системы СОРМ и ТСПУ — оборудование, которое установлено на сетях всех операторов связи и через которое, по сути, проходит весь интернет-трафик страны. К 2030 году Минцифры России планирует увеличить мощность этой системы в 2,5 раза, и теперь поставки комплектующих для нее оказываются под ударом.

Эксперт резюмировал, что фактически это означает, что производители оборудования по всему миру, опасаясь вторичных санкций, будут еще более осторожно работать с подсанкционными российскими структурами. Прямые и масштабируемые поставки железа и корпоративного софта становятся все более сложными, а круг доступных поставщиков сужается до критической отметки. Сейчас VK не просто лишился магазина приложений — она стала первым звоночком в цепочке, которая бьет по технологической инфраструктуре всей страны.

Ранее глава Минцифры России Шадаев заявил, что РФ возглавляет радио с Apple по возвращению «Макса» в App Store.