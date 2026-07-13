Рассрочка останется главным инструментом продаж дорогого жилья в Москве, даже если условия ее предоставления изменятся. Руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева в беседе с Агентством городских новостей « Москва » сообщила, что в премиум- и де-люкс-сегментах с рассрочкой совершается около 70 процентов сделок, в бизнес-классе — 50 процентов, и эта доля будет только расти.

Партнер NF Group Андрей Соловьев уточнил, что на элитном рынке на рассрочку приходится уже 80–85 процентов продаж, стопроцентная оплата — не более 15 процентов, а ипотека — менее пяти процентов. По его словам, девелоперы увеличивают сроки рассрочек до двух-трех, а иногда и до пяти лет, снижают первоначальный взнос до уровня менее 20 процентов и даже дают скидки, которые раньше были доступны лишь при полной оплате. В большинстве объектов действует беспроцентная рассрочка до ввода комплекса.

Коммерческий директор «Метриум» Дмитрий Проскурин добавил, что инициатива ЦБ запретит завышать цену при рассрочке и ограничит штрафы 20 процентами годовых от суммы просрочки. Сейчас разница между единовременной оплатой и рассрочкой у некоторых застройщиков достигает 15–20 процентов, а объем обязательств по таким договорам, по данным ЦБ на 1 апреля 2026 года, уже превысил ₽1,5 трлн. Поэтому, по мнению Проскурина, рассрочка никуда не уйдет, но ее экономическая модель изменится: застройщики начнут закладывать издержки не в цену квадратного метра, а в размер первоначального взноса, график платежей, сроки и условия договора, например, ужесточая требования к подтверждению доходов или увеличивая штрафы за досрочное расторжение.