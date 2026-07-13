Volkswagen с «Гелендвагеном» в багажнике: перевозка из Краснознаменска попала в паблики и заинтересовала юриста

В подмосковном Краснознаменске очевидцы запечатлели на фото необычный дорожный эпизод. По улицам города перемещался легковой автомобиль марки Volkswagen с приоткрытым багажником, из которого наружу выступал другой автомобиль — внедорожник Mercedes-Benz G-Class, закрепленный стропами. Как выяснилось, речь шла о крупногабаритной игрушке, сообщил REGIONS. Снимок нестандартной перевозки стремительно разошелся по городским пабликам и вызвал оживленные дискуссии среди автомобилистов. Вопрос, который волновал многих, звучал так: предусмотрена ли за подобный способ транспортировки административная ответственность?

За разъяснением корреспонденты REGIONS обратились к юристу Сергею Самсонову. Эксперт успокоил водителей: правила дорожного движения не запрещают движение с незапертой крышкой багажника. Однако к габаритам перевозимого груза законодательство относится строже.

«Перевозка груза с приоткрытым багажником не запрещена, если груз не создает угрозу безопасности дорожного движения и надежно закреплен. Однако, водителю следует убедиться, что выступающая деталь не закрывает обзор через зеркало заднего вида, а также — и это принципиальный момент — груз не имеет права загораживать задние габаритные огни, указатели поворота и государственный регистрационный номер машины», — пояснил Самсонов.

Специалист акцентировал внимание на пункте 23.4 ПДД. Он гласит: если выступающая часть груза сзади превышает один метр или сбоку — 0,4 метра, водитель обязан установить на него опознавательный знак «Крупногабаритный груз». При наступлении темноты или ухудшении видимости к знаку необходимо добавить красный фонарь или светоотражающее приспособление.

Игнорирование этих норм, по словам юриста, квалифицируется как нарушение правил перевозки и влечет за собой штраф по статье 12.21 КоАП. И неважно, что в багажнике лежит не настоящий автомобиль, а лишь его игрушечная копия. Правила едины для всех: безопасность на дороге не делает скидок на размеры и цену груза.

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