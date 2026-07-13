Евросоюз с июля запретит въезд украинцам без справки о мобилизации

Европейский союз готовит крупные изменения в правилах въезда для граждан Украины. Согласно проекту новой директивы, подлежащие мобилизации украинцы, включая женщин, не смогут получить временную защиту в странах ЕС без специальной справки об освобождении от призыва. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Документ, который планируют принять уже в июле 2026 года, вступит в силу только весной 2027-го. Однако его содержание уже вызвало широкий резонанс. По данным издания, Европейская комиссия готовит крупнейшую с 2022 года поправку к Директиве о временной защите. Согласно изменениям, право на временное пребывание будет предоставляться лишь при наличии документа, выданного украинскими властями и подтверждающего отсутствие обязанности по мобилизации.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Дущик подтвердил, что работа над поправками завершена, и Варшава полностью поддерживает инициативу. При этом он подчеркнул, что ограничения не коснутся тех украинцев, которые уже имеют статус временной защиты в государствах Евросоюза. По данным Евростата, сейчас такой защитой в ЕС пользуются 4,3 миллиона граждан Украины, причем больше всего в Германии (1,2 миллиона) и Польше (960 тысяч).

Новая директива может существенно изменить миграционную картину в Европе. Если сейчас многие украинцы призывного возраста используют временную защиту для выезда за границу, то с весной 2027 года такой возможности у них не будет без официального освобождения от службы.

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