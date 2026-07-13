Адвокат покойного Яниса Тиммы назвала его фото с ножом фейком

Адвокат семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова в беседе заявила, что фотография спортсмена с ножом, которую ранее обнародовала певица Анна Седокова, является результатом фотошопа. Об этом она сообщила телеграм-каналу SHOT, передает «Газета.Ru».

Фото: [ соцсети ]

Именно этот снимок Седокова использовала как главное доказательство своих слов о том, что бывший муж избивал ее и кидался ножами. По ее словам, под угрозой находилась не только ее жизнь, но и жизнь ее детей.

Родственники Тиммы считают, что певица намеренно опубликовала провокационный кадр, чтобы сместить негативное внимание с себя на покойного бывшего супруга. Адвокат Гаврилова назвала действия Седоковой «подлыми, низкими и совершенно неэффективными». Защитник подчеркнула, что опубликованное фото — несомненный фотомонтаж, и выразила уверенность, что такая стратегия не спасет певицу от ответственности.

Родственники Тиммы намерены обратиться в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации спортсмена, а также добиться признания заявлений артистки клеветой. Однако, по словам адвоката, сначала защита сосредоточится на том, чтобы сын Тиммы Кристианс получил положенные ему по наследству средства, и только после этого семья будет подавать иск к Седоковой.

Напомним, Тимма свел счеты с жизнью 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Тело 32-летнего спортсмена нашли в хостеле, расположенном недалеко от дома артистки.

Ранее певица Анна Седокова выпустила песню о браке с Янисом Тиммой.