Роза Сябитова призналась, что верит астрологам

Телеведущая и сваха Роза Сябитова, известная по программе «Давай поженимся!», призналась, что давно и серьезно увлекается астрологией. Об этом она заявила в интервью Общественной Службе Новостей.

По словам Розы, звездные прогнозы не раз помогали ей принимать верные решения в карьере, финансовых вопросах и личной жизни. Перед каждой важной поездкой на работу, дальним путешествием или отпуском она обязательно сверяется с гороскопами и старается учесть рекомендации небесных светил.

«Да, я сваха, у меня есть профессиональная интуиция и нюх, но я не считаю зазорным в том, чтобы иногда доверять звёздам и астрологическим прогнозам», — рассказала Сябитова.

Телеведущая не скрывает, что обращается за консультациями к известным астрологам Василисе Володиной и Тамаре Глобе. Она утверждает, что многие их предсказания впоследствии подтверждались, и это укрепляет ее веру в точность астрологии.

При этом Роза отметила, что интерес к астрологии сегодня очень высок не только у простых людей, но и среди представителей российского шоу-бизнеса. По ее мнению, многие отечественные артисты внимательно следят за гороскопами и регулярно обращаются к специалистам, хотя предпочитают не афишировать это.

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