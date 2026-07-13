Туристы с горелкой устроили скандальный пикник на «Красноярских Столбах»

В национальном парке «Красноярские Столбы» разгорелся конфликт: компания туристов устроила полноценную кухню у подножия скалы «Львиные ворота». Оладьи на сковороде, брызги масла и тесто на камнях и мхе — возмущенные посетители делали замечания, но услышали в ответ грубость. Редакция KRSK.KP.RU выяснила подробности туристического скандала.

Группа 11 июля поднялась к знаменитой скале «Львиные ворота» и расположилась прямо у «Камня желания». Вместо обычного перекуса они развернули полноценное приготовление еды на горелке: масло шипело, оладьи жарились, тесто попадало на сиенит и растущий на нем мох. Туристам, протискивающимся через узкую щель рядом с аркой, приходилось буквально лицом сталкиваться с последствими этого кулинарного эксперимента.

На замечания других посетителей компания отвечала грубостью — словесная перепалка переросла в конфликт. Нарушители не желали слушать, что мох на скалах растет миллиметр за десять лет, а стоянка вне специальных мест запрещена.

Свернуть импровизированную кухню их заставили только после того, как очевидцы начали фотографировать происходящее и пообещали опубликовать снимки в сети — за такими кадрами неизбежно следует крупный штраф. После этого компания нехотя убрала сковороду и даже стерла с камней следы теста и масла.

В администрации нацпарка напомнили: на территории действует режим чрезвычайной ситуации из-за высокой пожарной опасности, разведение огня и костров категорически запрещено. Повреждение сиенитовых останцов, которыми являются столбы, расценивается как варварство.

Сотрудники парка поблагодарили неравнодушных посетителей, которые не прошли мимо и добились прекращения нарушения. «Убедительно просим: не оставайтесь в стороне, сообщайте о подобных случаях инспекторам на перевале или в Гранитном карьере, а также звоните в отдел охраны по номеру 8 (391) 261-16-95», — обратились в администрации.

К слову, «Львиные ворота» — одна из визитных карточек нацпарка. Скала получила имя за профиль льва в очертаниях и причудливую арку. За ней находятся «Камень желания» и «Камень грешника»: по легенде, под вторым нужно просить прощения за грехи, а у первого загадывать желание — только одно в день, доброе и не про деньги. Чтобы мечта сбылась, на обратном пути полагается протиснуться через «Теснину очищения» — ту самую узкую щель, рядом с которой и развернулась шумная трапеза.