Пароль «Стивен Дурында»: россиянка отдала мошенникам более ₽2,2 млн

57-летняя жительница Автозаводского района Нижнего Новгорода потеряла более ₽2,2 млн, поверив звонкам якобы из Росфинмониторинга и силовых структур. Деньги она передавала курьерам, называя при встрече пароль «Стивен Дурында». Об этом пишет ИА «Время Н» .

С середины апреля женщине звонили якобы из Росфинмониторинга, затем подключились представители силовых ведомств. Неизвестные убедили ее, что кто-то пытается обналичить ее сбережения, и убедили спасать деньги.

В начале мая потерпевшая в сквере на улице Плотникова передала незнакомцу ₽1,2 млн — наличные лежали в пакете, а при встрече прозвучал пароль «Стивен Дурында». Через месяц схема повторилась: курьеру отдали еще ₽700 тысяч, взятых в кредит. А в конце июня женщина перевела через банкомат ₽373 тысячи на указанные счета.

Общий ущерб составил ₽2,273 млн. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. В полиции напоминают: сотрудники официальных ведомств никогда не запрашивают пароли, не просят передавать деньги курьерам и не убеждают оформлять кредиты для сохранности средств.