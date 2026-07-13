Галоши в тренде сезона-2026: стилистка рассказала, с чем носить аксессуар, чтобы выглядеть модно

Стилистка Лина Дембикова в беседе с Life назвала галоши не просто трендовым аксессуаром, а насущной необходимостью для летнего и предстоящего осеннего сезона. По ее словам, в дождливую погоду стоит экспериментировать с фактурами, чтобы создавать более выразительные образы.

Главный принцип, который предлагает эксперт — игра на контрастах. Легкие пижамные или бельевые шорты она рекомендует сочетать с удлиненным тренчем или ветровкой оверсайз. Такой прием, по ее мнению, создает эффект уличного шика, который сейчас особенно популярен. В качестве альтернативы стилистка советует обратить внимание на костюмные шорты из плотной ткани или классические джинсовые бермуды в паре с простой майкой или рубашкой.

Дембикова подчеркнула, что галоши перестали быть исключительно утилитарной обувью и теперь вписываются в повседневные городские образы. Главное — не бояться сочетать их с неожиданными элементами гардероба. Так, объемный верх и короткий низ создают динамичный силуэт, который визуально вытягивает фигуру. Также стилистка отметила, что цвет галош может стать акцентом: яркие модели хорошо работают в монохромных луках, а прозрачные или нейтральные варианты универсальны.

В целом, по мнению эксперта, галоши — это практичный и модный выбор для тех, кто хочет оставаться стильным в любую погоду. Она призвала не бояться экспериментов и использовать их как завершающий штрих образа. При этом важно учитывать баланс пропорций и не перегружать ансамбль лишними деталями.

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