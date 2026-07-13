Уникальная услуга в Подмосковье: в Коломенском перинатальном центре схватки помогают пережить с помощью цифровых миров

В Подмосковье появилась услуга, которой на данный момент нет больше ни в одном роддоме региона. Коломенский перинатальный центр начал предлагать будущим мамам немедикаментозное обезболивание схваток с помощью технологий виртуальной реальности. Весь процесс проходит под неусыпным контролем анестезиолога-реаниматолога, сообщил REGIONS.

По информации издания, технология работает за счет переключения сенсорного восприятия. В момент начала схваток роженице выдают VR-гарнитуру, и вместо казенных стен родзала она оказывается в успокаивающей цифровой среде — будь то лесная чаща, морской берег или океанская гладь. Отвлекающий эффект позволяет снизить болевые ощущения без применения медикаментов.

«Высокий уровень стресса провоцирует выброс гормонов, усиливающих спазмы и боль. Виртуальная реальность погружает женщину в безопасное расслабляющее пространство, снижая фоновый страх», — поясняют специалисты.

Врачи, однако, предупреждают: виртуальная реальность не является заменой лекарствам. Это лишь вспомогательный инструмент, применение которого возможно исключительно по решению и под наблюдением анестезиолога. Специалист все время находится рядом, отслеживая давление и пульс пациентки и следя, чтобы не возникло побочных эффектов вроде головокружения или тошноты. Если обезболивающий эффект от VR оказывается недостаточным, медик в любой момент может перейти к традиционным методам анестезии.

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. звонков приняли специалисты кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года.