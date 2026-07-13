Особый фермент: ученые определили лучший фрукт для работы ЖКТ

При хронических запорах киви может оказаться эффективнее традиционных слабительных средств. Ученые Лондонского королевского колледжа выяснили, что уникальная клетчатка и фермент актинидин делают этот фрукт мощным помощником для пищеварения.

Киви давно известен своими полезными свойствами, но последние исследования подтвердили: он особенно эффективен при нарушениях стула. Врач-диетолог Татьяна Солнцева пояснила aif.ru, что секрет кроется в нескольких компонентах. Клетчатка киви набухает в воде сильнее, чем яблочная, притягивает жидкость в кишечник, увеличивает объем масс и облегчает опорожнение. Кроме того, в плодах содержатся рафиды — микроскопические кристаллы оксалата кальция, которые мягко раздражают слизистую и стимулируют выработку слизи для лучшего прохождения пищи.

Но главное открытие — фермент актинидин. Он помогает расщеплять белки и ускоряет опорожнение желудка. Как выяснилось, актинидин значительно мощнее бромелайна из ананаса и папаина из папайи. Он усиливает гидролиз белков, улучшает усвоение аминокислот и даже снижает количество иммуногенных соединений глютена, попадающих в тонкий кишечник. Поэтому киви может быть полезен тем, кто следит за реакцией на глютен.

У этого фрукта обнаружили и другие способности: он помогает усваивать магний, хотя сам содержит его немного. Магний, в свою очередь, важен для нервной системы, мышц, давления и сердечного ритма. Также киви действует как пребиотик — он влияет на микробиоту, уменьшая количество бактерий, которые провоцируют запоры.

Для достижения слабительного эффекта в исследованиях участникам предлагали съедать по два-три плода в день. Причем зеленые киви оказались полезнее желтых. А кожуру, вопреки распространенному мнению, можно не срезать — главное тщательно вымыть фрукт. Тем, кто хорошо переносит клетчатку, можно есть киви целиком, эффект на пищеварение останется в любом случае.