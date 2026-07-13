Строил школы и детсады, теперь должен более ₽200 млн: что привело казанского подрядчика к банкротству

Строительная компания «НЭО Строй», возводившая в Татарстане десятки социальных объектов по государственным контрактам, оказалась на пороге банкротства. Причиной стал многомиллионный долг перед бюджетом — сумма задолженности достигает ₽202,9 млн. Заявление о несостоятельности компании подала налоговая служба. Финансовое положение застройщика начало ухудшаться на фоне уголовного дела, возбужденного в отношении владельца компании, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По информации издания, бизнесмен, являющийся сыном бывшего руководителя «Татфлота», стал фигурантом расследования после трагедии осенью 2024 года. Тогда катер под его управлением врезался в причал на Волге — в результате аварии погиб его товарищ, экс-чиновник Министерства земельных и имущественных отношений.

По данным издания, налоговое ведомство обратилось в Арбитражный суд Татарстана с иском о признании банкротом казанского строительного предприятия «НЭО Строй». Сумма финансовых претензий достигает ₽202,9 млн. Заявление поступило в суд, но заседание, на котором судьи будут выяснять, насколько требования налоговиков обоснованны, пока не назначено.

«KazanFirst направил в "НЭО Строй" запрос о причинах задолженности и перспективах компании. На момент публикации ответ не поступил».

По информации издания, большая часть долговых обязательств компании приходится на неуплаченные налоги и сборы в бюджет. Претензии к «НЭО Строй» есть и у подрядчиков.

Ранее сообщалось, что темпы роста банкротств россиян замедлились.