США и Израиль хотели сделать Ахмадинежада новым лидером Ирана, но план провалился

Американские и израильские спецслужбы рассматривали возможность возведения бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада на пост главы государства в случае успешной военной операции по смене режима. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в разведывательных кругах.

По данным издания, после ухода с поста президента Ахмадинежад вступил в конфликт с нынешним руководством Исламской Республики, что сделало его потенциально уязвимым для внешнего влияния. Несмотря на его жесткие антиамериканские и антиизраильские взгляды, разведки двух стран все же прорабатывали возможность сотрудничества с ним. В первоначальном плане предполагалось, что в начале военной операции Ахмадинежаду помогут бежать из-под домашнего ареста.

Однако замысел провалился. По данным источников, после начала боевых действий экс-президент получил ранения и полностью прекратил всякие контакты с американской и израильской агентурой. Таким образом, ставка на Ахмадинежада как на альтернативного лидера не сработала.

Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год и запомнился резкими антиизраильскими заявлениями, а также конфликтами с верховным лидером и консервативным духовенством. В последние годы он находился в оппозиции к действующему режиму, но сохранял влияние среди части населения. Его антироссийские высказывания также известны, что делало его не самым удобным партнером для Москвы в случае прихода к власти. Сейчас, по данным NYT, ни США, ни Израиль не имеют активных контактов с ним.

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