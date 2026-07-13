Слезы без повода: эмоциональность может быть причиной развития болезни

Слезы от трогательного фильма или тяжелого дня — это нормально. Но если плаксивость появляется без причины, не проходит неделями и мешает жить, она может сигнализировать о серьезных нарушениях — от депрессии до неврологических заболеваний. Об этом RT рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

Врач пояснила: слезы — естественная реакция нервной системы на сильные переживания. Они помогают сбросить напряжение и пережить стресс. Повышенная чувствительность нередко сопровождает хроническую усталость, недосып, беременность, послеродовой период или менопаузу. Как только причина исчезает, эмоциональный фон приходит в норму.

Но есть случаи, когда игнорировать плаксивость опасно. Если человек плачет почти каждый день дольше двух недель, потерял интерес к привычным делам, испытывает постоянную усталость, тревогу, страдает от нарушений сна и аппетита, а будущее видит только в мрачных тонах — это может быть депрессия. В такой ситуации самолечение не поможет, нужна помощь врача.

Иногда корень проблемы лежит не в психике, а в неврологии. После инсульта, черепно-мозговой травмы, при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона и других поражениях мозга развивается эмоциональная лабильность — человек смеется или плачет намного легче, чем раньше, и реакция не всегда соответствует поводу. При некоторых органических заболеваниях возникает насильственный плач без эмоциональной окраски — как проявление псевдобульбарного синдрома.

Кроме того, на эмоциональное состояние влияют проблемы с щитовидной железой, дефицит витаминов (особенно B12), нарушения обмена веществ и даже побочные эффекты лекарств. Поэтому при стойкой плаксивости врач может назначить не только консультацию невролога, но и лабораторные исследования — чтобы найти настоящую причину.