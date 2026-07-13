Телефон станет дверью для хакеров: когда пора выбрасывать старый смартфон

Старый смартфон может исправно звонить, открывать приложения и держать заряд, но при этом уже представлять угрозу для владельца. Эксперт по кибербезопасности Олег Кузнецов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, когда привычный гаджет превращается в уязвимую точку доступа к банковским картам, фотографиям и переписке.

Производители поддерживают разные модели неодинаково. Дорогостоящие флагманы обычно получают обновления дольше, чем аппараты среднего и бюджетного сегментов. Как правило, срок поддержки топовых устройств достигает семи лет, более простых — около пяти, а у дешевых смартфонов может быть еще меньше. При этом важно различать обновления операционной системы и патчи безопасности. Как отметил эксперт, первые добавляют новые функции и меняют интерфейс, вторые закрывают обнаруженные уязвимости.

«После того как срок поддержки устройства закончился, патчи безопасности могут еще выходить, что позволяет защитить устройство от найденных уязвимостей», — объяснил Кузнецов.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Настоящая опасность возникает, когда производитель окончательно прекращает выпуск защитных исправлений. Телефон продолжает работать, однако найденные позднее бреши уже никто не закрывает. Этим могут воспользоваться злоумышленники. По словам эксперта, уязвимости способны открыть доступ к данным банковских карт, личным аккаунтам, фотографиям и переписке. Особенно рискованно использовать оставшийся без поддержки аппарат для мобильного банка, работы с документами и хранения кодов подтверждения.

Понять, что гаджет устарел, можно в разделе настроек с информацией о последнем обновлении безопасности. Если патчи не приходили давно, а производитель официально исключил модель из списка поддерживаемых, хранить на ней важные сведения не стоит.

Ремонт тоже не всегда спасает ситуацию. Замена аккумулятора или экрана продлит физическую жизнь устройства, но не вернет программную защиту.

«Иногда стоимость ремонта может быть ненамного ниже цены нового телефона. В таком случае надо смотреть по финансовым возможностям», — отметил специалист.

Перед покупкой нового смартфона Кузнецов посоветовал заранее выяснять, сколько лет производитель обещает выпускать обновления. А старое устройство после переноса данных и полного сброса можно оставить для музыки, навигации или других задач, не связанных с банковскими приложениями и конфиденциальной информацией.

IT-эксперт Андрей Рыбников предупредил, что бесплатные VPN и прокси могут не только ускорить разряд батареи и перегреть смартфон, но и подвергнуть опасности личные данные, потому что недобросовестные разработчики собирают информацию о сетевой активности пользователя. Особенно рискованны приложения, скачанные со сторонних сайтов: они могут маскироваться под VPN, а на деле содержать вредоносный код, меняющий настройки браузера и использующий ресурсы устройства для чужих задач.