Член совета Гильдии риелторов Роман Вихлянцев в беседе с Радио «Комсомольская правда» рассказал о планируемых изменениях в механизме семейной ипотеки. По его словам, власти рассматривают дифференцированный подход к установлению процентных ставок: чем больше детей в семье, тем выгоднее условия кредитования.

Самыми привлекательными ставки будут для многодетных — с тремя и более детьми. Для родителей двоих детей условия могут быть менее льготными, а для семей с одним ребенком ипотека рискует приблизиться к рыночным значениям.

При этом эксперт отметил, что эффективность подобных мер остается под вопросом. На сегодняшний день все льготные программы привели лишь к искусственному завышению цен на жилье, что, парадоксальным образом, сделало его менее доступным. Кроме того, Вихлянцев подчеркнул, что девелоперы привыкли к ажиотажному спросу и не стремились снижать издержки. Сейчас, на фоне падения продаж, застройщики заняли выжидательную позицию, надеясь на новые госсубсидии вместо работы над эффективностью.

Аналитик призвал к сбалансированному подходу: адресная поддержка семей важна, но необходимо также анализировать, как субсидии влияют на стоимость жилья и рынок в целом.