Исчезнут ли наличные? Минфин выступил против цифрового будущего

Официальный представитель Министерства финансов РФ Алексей Яковлев в ходе Восточного экономического форума заявил об отсутствии в ведомстве планов по переходу к безналичному обществу.

Выступая на дискуссии, посвященной будущему международных расчетов, директор департамента Минфина назвал подобную идею лишенной практического смысла, сообщает ТАСС.

По его словам, полный отказ от использования банкнот и монет не рассматривается и не может рассматриваться в качестве цели государственной финансовой политики. Данная позиция находит поддержку среди экспертного сообщества. Ранее экономист Михаил Беляев, например, пояснял, что привязанность людей к физическим деньгам обусловлена глубокими психологическими причинами, в частности, потребностью иметь реальные, осязаемые активы.

Ранее сообщалось о том, что у москвича украли более 20 млн рублей криптовалютой.