«Тарелка на ужин». Эндокринолог Поляков назвал безопасную дозу макарон
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru пояснил, сколько макарон допустимо употреблять ежедневно без вреда для здоровья.
«Разумной суточной нормой считается употребление около 300 г готовой пищи, богатой крахмалами, — макароны относятся именно к этой группе. 300 г в день — оптимальное количество, которое дает адекватную углеводную нагрузку, не провоцирует системного переедания и не оказывает негативного влияния на углеводный обмен: не вызывает резких скачков сахара и не способствует ожирению», — подчеркнул он.
При этом специалист предупредил, что «макароны макаронам рознь».
«Предпочтительнее изделия из твердых сортов пшеницы. Простые разваренные макароны могут значительно сильнее влиять на уровень сахара в крови. Кроме того, помимо традиционных пшеничных, существуют макароны из бобовых, кукурузные и другие виды», — пояснил эксперт.
