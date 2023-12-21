Испания стала бить рекорды по закупке зерна у России

Только за октябрь этого года она приобрела у РФ 110,2 тысяч тонн зерновых культур. Такие ежемесячные показатели у испанцев были только осенью 2012 года.

До этого максимальными показателями закупок в текущем году были в январе. Тогда Испания приобрела у России 46 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. В сентябре ей было куплено всего 80 тонн. Об этом сообщили РИА Новости, которые сослались на данные европейской статистики.

По итогам октября закупки Испании составили 55% от приобретенной Евросоюзом у РФ сельхоз продукции. Помимо этой страны, зерно у России закупают в значимых количествах Италия, Греция и Латвия. Они купили 42 тысячи, 38 тысяч и 9 тысяч тонн зерна соответственно. А всего на протяжении 2023 года Евросоюз нарастил закупки зерна в России в 1,5 раза.