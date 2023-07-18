Источник: Украина предложила Турции продлить зерновую сделку без России

Украина предложила Турции и ООН продление черноморской инициативы без участия России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника агентства, в Анкаре никакого решения еще не приняли. Президент Турции Реджеп Эрдоган надеется обсудить перспективы зерновой сделки во время встречи с Владимиром Путиным.

Накануне Россия объявила о том, что черноморская инициатива, срок которой истекал 17 июля, продлена не будет из-за невыполнения российской части сделки.

Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства и сворачивание гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. На этом участке вновь будет введен режим временно опасного района.