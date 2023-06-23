IT-преступники переключились с банков на их клиентов

Количество IT-атак на гражданские счета в банках увеличилось. За первый квартал 2023 года у клиентов банков было украдено несколько миллиардов рублей. За тот же квартал о значительных кражах у самих банков не сообщалось.

IT-преступники стали отдавать приоритет вкладчикам, вместо финорганизаций. Эксперты считают, что причиной для этого является тот факт, что у частных лиц защита куда слабее.

Недавно Центральный Банк РФ публиковал «Обзор отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств» за первый квартал 2023 года. Согласно документу, российскими банками было отражено почти 3 миллиона операций, на которые клиенты не давали согласия. Действия банков пресекли попытки хищения денег вкладчиков на общую сумму в 712 миллиардов рублей.

Несмотря на это, 252 тысячи атак злоумышленников оказались успешными. В результате этих операций было похищено порядка 4,5 миллиардов рублей.