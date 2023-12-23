Италия разрешит России приобретать за рубли свои несанкционные товары

Такая система должна быть запущена в середине февраля 2024 года. Ее представят в окончательном виде 14 февраля на заседании совета директоров палаты.

«14 февраля мы предложим полностью весь инструмент, и практически со следующего дня все уже будет работать. Нам нужно просто отчитаться, получить добро», - заявил по этому поводу Фердинандо Пелаццо, руководитель ИРТП.

Его слова привели РИА Новости. Он добавил, что в данный момент эта система дорабатывается, в ней осталось добавить и учесть несколько финансовых моментов, но к февралю она должна быть уже полностью готова.