Итальянский эксперт рассказал о зависимости цен на электроэнергию от поставок российского газа

Отсутствие российских поставок природного газа будет влиять на его цену в Италии даже при диверсификации источников, заявил Corriere della sera президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли.

Рост цен может наблюдаться в течение всего следующего года, а холодная зима угрожает поставить итальянскую энергетику в кризисное положение.

Суточная потребность Италии в газе может достигать 400 млн кубометров в сутки. Из них четверть приходилась на российские поставки. В прошлом году теплая зима позволила не выходить за пределы 300 кубометров в сутки.

Италия увеличила импорт газа из Алжира. Но эти поставки из-за логистических сложностей не достигают севера страны и не могут полностью заменить российские.

Табарелли отметил, что в Италии цена на электроэнергию напрямую зависит от цены на газ. За последнюю неделю произошел самый большой скачок – электроэнергия подорожала на 30%.