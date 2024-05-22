Итоги программы «Открытая промышленность» подведут в конце мая

Итоги программы продвижения кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность» подведут с 27 по 28 мая на площадке областного Конгресс-холла в Омске.

Программу реализует АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ с 2021 года с целью популяризации технологического и кадрового потенциала российских производителей.

В рамках подведения итогов программы пройдет пленарное заседание, посвященное стратегическим задачам по развитию промышленного туризма в России, а также презентация региональных проектов по промышленному туризму, созданных по итогам программы, и демонстрация лучших практик по организации промышленных экскурсий от предприятий.