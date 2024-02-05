Итоги реализации нацпроекта «Демография» в 2023 году подвели в Подмосковье

В Министерстве экономики и финансов Московской области подвели итоги реализации национального проекта «Демография» в прошлом году. В его рамках в четырех муниципалитетах области открыли детсады на 1250 мест.

Более десяти тысяч жителей за год воспользовались маткапиталом, около 280 тысяч семей — получили ежемесячную выплату на питание беременных и кормящих женщин, а также детей в возрасте до трех лет.

Семьи с новорожденными детьми получили более 2,8 тысячи подарочных наборов. Также по нацпроекту в регионе за год бесплатно провели почти шесть тысяч циклов экстракорпорального оплодотворения.

Несколько объектов открыли в рамках проекта «Спорт — норма жизни», который реализуется в рамках нацпроекта. Так, открыли ФОК в Орехо-Зуево, крытый манеж с футбольным полем и ФОК в Домодедово. Также завершили работы на двух универсальных спортивных и двух хоккейных площадках, а также на семи футбольных полях.