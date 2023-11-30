Итоги социально-экономического развития региона за 10 месяцев подвели в Подмосковье

Итоги социально-экономического развития региона за период с января по октябрь текущего года подвели в Минэкономики и финансов Подмосковья. В ведомстве отметили, что в области продолжает расти промышленное производство — показатель за октябрь на 8,6% превысил результат сентября.

За десять месяцев индекс промпроизводства составил 113,2% к показателю за аналогичный уровень 2022 года. Общий объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг достиг 4,4 триллиона рублей.

По итогам прошлого месяца жителям оказали на 3,6% больше платных услуг, чем в сентябре. За десять месяцев рост составил почти +1% к уровню прошлого года. Объем платных услуг превысил 679 миллиардов рублей.

Среднемесячная начисленная зарплата за период с января по сентябрь составила 78,6 тысячи рублей. Это более чем на 15% больше, чем в прошлом году. Также в регионе снижается уровень регистрируемой безработицы.