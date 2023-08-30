В Подмосковье взрывотехники обезвредили два боеприпаса

Об опасной находке спасателям сообщили жители деревни Авдотьино. В лесу был обнаружен артиллерийский снаряд. Второй взрывоопасный предмет найден в поле в нескольких километрах от садового товарищества «Луч». Специалисты установили, что это минометная мина. Все боеприпасы обезврежены с соблюдением всех правил безопасности, отметил заместитель начальника отряда Денис Совенков.