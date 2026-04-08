Из российских магазинов пропадут псевдолекарства и «серый» импорт с 1 мая

С 1 мая российские супермаркеты начнут работать по новым правилам, и некоторые привычные товары могут либо полностью исчезнуть с полок открытой продажи, либо перейти в специализированные каналы с более жестким контролем. Причина —вступление в силу обновленных требований технических регламентов, санитарных норм и системы обязательной маркировки. Как объяснил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, любые серьезные регуляторные перемены неизбежно вызывают краткосрочный рост стоимости. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, механизм простой: когда с рынка уходит продукция одних компаний, их конкуренты стремятся воспользоваться ситуацией и поднимают цены на свои товары. Это универсальное явление, которое встречается не только в России, но и в США, Великобритании и даже в далекой Республике Кирибати. Однако такие меры никогда не принимаются спонтанно. За ними стоят расчеты и тщательный анализ регуляторов, чья цель — сделать рынок более цивилизованным, избавиться от контрафакта, наладить прозрачную розничную торговлю. Все изменения внедряются разумно и с четкой целью.

Эксперт добавил, что, если не возникнет острого дефицита тех товаров, которые попадают под новые ограничения, ситуация стабилизируется в течение двух-трех месяцев. Краткосрочный рост цен вполне вероятен и даже неизбежен, но катастрофическим его назвать нельзя. Цены перестанут резко расти и вернутся к более привычному уровню. Правда, есть важный нюанс: в России стоимость редко возвращается к исходной «стартовой» отметке. Обычно после повышения цены могут немного снизиться, но все равно остаются выше прежнего уровня — примерно в пределах инфляции.

По его мнению, с 1 мая российские супермаркеты станут чище с точки зрения легальности и безопасности товаров. БАДы сомнительного состава, несертифицированные тест-системы, опасная химия и «серый» импорт либо исчезнут, либо уйдут в специализированные точки с усиленным контролем. Для рядового покупателя, который приходит за хлебом, молоком и шампунем, жизнь практически не изменится. А вот цены в краткосрочной перспективе могут чуть подрасти, но через два-три месяца ситуация выровняется — правда, с учетом инфляционной поправки вниз до прежних значений они уже не опустятся.

