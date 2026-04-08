Из российских магазинов пропадут псевдолекарства и «серый» импорт с 1 мая
Эксперт Остапкович: рост цен неизбежен, но рынок избавится от контрафакта
С 1 мая российские супермаркеты начнут работать по новым правилам, и некоторые привычные товары могут либо полностью исчезнуть с полок открытой продажи, либо перейти в специализированные каналы с более жестким контролем. Причина —вступление в силу обновленных требований технических регламентов, санитарных норм и системы обязательной маркировки. Как объяснил научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович, любые серьезные регуляторные перемены неизбежно вызывают краткосрочный рост стоимости. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, механизм простой: когда с рынка уходит продукция одних компаний, их конкуренты стремятся воспользоваться ситуацией и поднимают цены на свои товары. Это универсальное явление, которое встречается не только в России, но и в США, Великобритании и даже в далекой Республике Кирибати. Однако такие меры никогда не принимаются спонтанно. За ними стоят расчеты и тщательный анализ регуляторов, чья цель — сделать рынок более цивилизованным, избавиться от контрафакта, наладить прозрачную розничную торговлю. Все изменения внедряются разумно и с четкой целью.
Эксперт добавил, что, если не возникнет острого дефицита тех товаров, которые попадают под новые ограничения, ситуация стабилизируется в течение двух-трех месяцев. Краткосрочный рост цен вполне вероятен и даже неизбежен, но катастрофическим его назвать нельзя. Цены перестанут резко расти и вернутся к более привычному уровню. Правда, есть важный нюанс: в России стоимость редко возвращается к исходной «стартовой» отметке. Обычно после повышения цены могут немного снизиться, но все равно остаются выше прежнего уровня — примерно в пределах инфляции.
По его мнению, с 1 мая российские супермаркеты станут чище с точки зрения легальности и безопасности товаров. БАДы сомнительного состава, несертифицированные тест-системы, опасная химия и «серый» импорт либо исчезнут, либо уйдут в специализированные точки с усиленным контролем. Для рядового покупателя, который приходит за хлебом, молоком и шампунем, жизнь практически не изменится. А вот цены в краткосрочной перспективе могут чуть подрасти, но через два-три месяца ситуация выровняется — правда, с учетом инфляционной поправки вниз до прежних значений они уже не опустятся.
