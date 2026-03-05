Бананы по ГОСТу и хлеб без штампов: что изменится на продуктовых полках в 2026 году

Весна 2026 года принесла россиянам не только потепление, но и волну новых стандартов на привычные продукты. С 1 марта вступил в силу обновленный ГОСТ на десертные бананы, с 1 апреля начнет действовать новая версия стандарта на белый хлеб (впервые с 1986 года), а следом подоспеют требования к чипсам, творогу и подсолнечному маслу. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разбиралось, зачем переписывать советские стандарты и что на самом деле изменится для потребителей.

Банановая градация: зеленый, длинный, пахнет огурцом

С 1 марта вступил в силу новый межгосударственный стандарт на десертные бананы. Главная интрига, взволновавшая покупателей: не запретят ли маленькие бананы? Росстандарт поспешил успокоить: речь идет не о запрете, а о сортировке для импортеров.

Стандарт ввел четкую градацию по длине плодов. Экстра-класс — от 20 сантиметров, первый сорт — от 19, второй — от 14. Плоды короче 14 сантиметров ввозить запрещено. Но это не касается мини-бананов длиной до 11 сантиметров — для карликовых сортов сделали исключение, они останутся на полках.

Еще одно важное требование: бананы должны ввозиться зелеными. Это мировая практика — желтые плоды хуже переносят транспортировку. Дозревать они будут уже в России, в специальных газовых камерах. Идеальный плод, согласно стандарту, должен слегка пахнуть огурцом и при разломе выделять млечный сок.

В Росстандарте подчеркивают: это не новшество, а актуализация стандарта 2000 года. Новый ГОСТ приводит его к единым правилам для стран СНГ, упрощая взаимную торговлю и контроль качества.

Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов иронизирует.

«В стране, где огурцы стоят как крыло от самолета, а картофель за три года подорожал в четыре раза, самая большая проблема — сделать ГОСТ на бананы», — отметил он.

Хлебные послабления: овальный, маленький и с четким сроком

С 1 апреля обновляется ГОСТ на пшеничный хлеб, который оставался неизменным почти 40 лет. В Росстандарте объяснили: требования устарели и перестали отвечать современным технологиям.

Что изменится? Подовому хлебу официально разрешили быть не только круглым или продолговатым, но и овальным. Ушли от жесткого «больше 500 граммов» — теперь можно выпускать буханки от 350 граммов, но только по согласованию с заказчиком. Это легализует давно популярные маленькие буханки.

Исчезло размытое «реализовать за 24 часа». Теперь четко: 24 часа для неупакованного хлеба, до трех суток — для упакованного. Но конкретный срок ставит сам производитель. Прописан и четкий перечень ингредиентов, разрешены безопасные добавки (ферменты) только для улучшения муки в исключительных случаях.

«В обязательных приложениях к стандарту закреплены рецептуры и классические технологии приготовления теста, что дополнительно защищает традиционные требования к продукции, сформированные еще в советский период», — отметили в Росстандарте.

По словам Александра Анфиногенова, апелляция к ГОСТу сегодня — еще и маркетинговый ход. Маркировка «ГОСТ» теперь накладывает реальную ответственность: производителям придется либо соблюдать стандарт, либо убрать надпись. Однако ГОСТ — это лишь один из множества рецептов. Любое отклонение в составе превращает продукт в изделие по ТУ, что не делает хлеб плохим, а просто меняет его юридический статус.

Чипсы по стандарту: хруст, жирность и крошка

С 1 апреля в России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы. Раньше единых требований к этому продукту не существовало.

Стандарт регламентирует внешний вид, запах, консистенцию. Чипсы должны быть хрустящими, с ощутимым ароматом заявленных добавок. Коричневых пластинок (от карамелизации сахаров) может быть не более 20 процентов, а раскрошившихся изделий — не более 25 процентов от массы упаковки. Для чипсов из натурального картофеля жирность не должна превышать 45 процентов, из хлопьев — 35 процентов.

Новый ГОСТ нужен, чтобы защитить покупателей от продукта с избытком жира или большим содержанием крошки, а также унифицировать требования в странах СНГ.

Что дальше: творог, масло и не только

С 2027 года в России начнет действовать новый ГОСТ на творог, который уточнит требования к содержанию белка, влаги и составу сырья. С 1 июня 2027 года вступит в силу новый ГОСТ на подсолнечное масло. Он уточнит классификацию продукта, официально разрешит рафинированное масло для детского питания и позволит производителям указывать на этикетке содержание витамина Е и Омега-кислот.

По мнению Александра Анфиногенова, заметного роста цен из-за новых стандартов ждать не стоит.

«Все продукты привязаны к рынку. Если один производитель поднимет цену, потребители уйдут к конкурентам. Ситуация с уходом западных брендов показала: народу все равно, как называется напиток — «Кола» или «Добрый», — говорит он.

ГОСТы на любой вкус: от ходунков до питбайков

Росстандарт не ограничивается одной едой. В 2026 году работа затронет самые разные сферы. В первом полугодии начнут действовать ГОСТы на ходунки, мягкие игровые модули и детские качели. Появятся стандарты на плоды шиповника и боярышника, диетические отруби, крупу и снеки из амаранта.

С июня вступит в силу первый ГОСТ на глэмпинги, с августа — на автодома. Для любителей зимнего отдыха уже действует стандарт, регламентирующий безопасность тюбинговых горок. Производителей вейпов обяжут большую часть упаковки отводить под устрашающие картинки о вреде курения.

Затронет стандартизация и высокие технологии. С сентября планируется утвердить ГОСТ на высокоскоростной электропоезд, начнется разработка требований к питбайкам и грузовым трициклам. Для рынка умных домов подготовят стандарты, обеспечивающие корректную работу IP-камер и интеллектуальных счетчиков.

В разработке находятся стандарты на шаурму, безглютеновые продукты, готовую еду, спортивное питание и блюда русской кухни, чтобы закрепить аутентичные рецептуры на международном уровне.

Самые необычные ГОСТы России

ГОСТ на консервы «Ряпушка в масле» требует укладывать рыбок брюшком к крышке — так удобнее проверять целостность тушек. ГОСТ на погоны регламентирует все — от количества нитей до износостойкости. ГОСТ на шапки-ушанки определяет, какую модель носить при какой температуре. А ГОСТ на единицы величин напоминает, что в России официально запрещено использовать баррели, футы и дюймы — только литры, метры и килограммы.

ранее сообщалось, что в России утвердили новый ГОСТ для маникюра.