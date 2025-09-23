Яблочный спад и грушевый бум: в чем причина странной динамики импорта из Китая?

Финансовый объем импорта этих фруктов за месяц вырос почти в 1,5 раза, достигнув отметки в $2,8 млн. Этот показатель стал самым высоким с февраля 2023 года.

В то же время импорт яблок из Китая демонстрирует противоположную тенденцию. По сравнению с июнем поставки сократились на 0,6%, составив $3,78 млн. Таким образом, снижение закупок китайских яблок наблюдается уже четвертый месяц подряд, а текущий объем является минимальным с января.

Несмотря на рост, Россия пока не входит в число ведущих импортеров китайских фруктов. В августе на ее долю пришлось лишь 4% от общего экспорта яблок из КНР. Доля в импорте груш оказалась несколько выше, но все равно остается сравнительно скромной — 6%.

Ранее сообщалось о том, что Китай и Россия нашли новый торговый маршрут в обход Варшавы.