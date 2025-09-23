Яблочный спад и грушевый бум: в чем причина странной динамики импорта из Китая?
В августе Россия увеличила объем поставок груш из Китая
Фото: [Супермаркет «Пятерочка» в Королеве/Медиасток.рф]
Согласно данным китайской таможенной службы, проанализированным РИА Новости, в августе текущего года Россия значительно увеличила закупки груш из Китая.
Финансовый объем импорта этих фруктов за месяц вырос почти в 1,5 раза, достигнув отметки в $2,8 млн. Этот показатель стал самым высоким с февраля 2023 года.
В то же время импорт яблок из Китая демонстрирует противоположную тенденцию. По сравнению с июнем поставки сократились на 0,6%, составив $3,78 млн. Таким образом, снижение закупок китайских яблок наблюдается уже четвертый месяц подряд, а текущий объем является минимальным с января.
Несмотря на рост, Россия пока не входит в число ведущих импортеров китайских фруктов. В августе на ее долю пришлось лишь 4% от общего экспорта яблок из КНР. Доля в импорте груш оказалась несколько выше, но все равно остается сравнительно скромной — 6%.
