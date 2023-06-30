Япония частично отказалась от санкций в отношении нефтегазовых компаний России

Япония исключила нефтегазовые проекты «Сахалин-1,2» и «Арктик СПГ-2» из санкций в области предоставления строительных и инженерных услуг, сообщили в минэкономики страны.

Ранее США и ЕС по просьбе Токио уже выводили из-под санкций поставки в Японию российского газа. «Сахалин-2» обеспечивает примерно 9% сжиженного природного газа из всего потребляемого страной.

Премьер-министр Фумио Кисида отмечал, что участие в нефтегазовых российских проектах важно для Японии с точки зрения энергетической безопасности страны.

Япония значительно сократила импорт нефти и угля из России, но не хочет расставаться со своими долями в «Сахалин-1» и «Сахалин-2». В «Сахалине-1» японская компания Sodeco имеет 30%, а в «Сахалине-2» участвуют Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).