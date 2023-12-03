Япония испытывает критическую зависимость от российских крабов

Крабы из России заполонили японский рынок, сделав избавление от него крайне сложной задачей. Об этом сообщило местное издание Nihon Keizai .

Сообщается, что доля импорта крабов из РФ увеличилась до почти 69% в текущем году. В издании отметили, что такое сильное присутствие данного вида продукции делает непростым потенциальное избавление от него, в то время, как других источников краба с такими объемами существует не так уж и много.

Журналисты считают, что такой спрос связан с американскими санкциями. Раньше крупнейшим потребителем российского краба были Соединенные Штаты, но после введения ограничений, производители из РФ обратили внимание на азиатский рынок.

Краб из России оказался выгоден японцам, подчеркнули авторы. Некоторые местные компании включили его меню своих ресторанов, а рыбные магазины охотно покупают российские морепродукты.

Как рассказал директор компании Tsukiji Crab Trading Тадааки Накамура, в этом году компания заметила большой спрос на свою продукцию, который легко удовлетворять благодаря российским ценам. По его словам, компания продолжит сотрудничество с российскими поставщиками несмотря на политические риски.