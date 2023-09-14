Япония, Украина и Турция проведут встречу своих представителей в Стамбуле
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На повестке дня будет стоять восстановление Украины после прекращения боевых действий, а также улучшение в ней экономической ситуации.
Помимо представителей от правительств этих стран во встрече примет участие большое количество сотрудников из крупных коммерческих компаний. От Японии в ней будут участвовать такие промышленные гиганты как Mitsubishi Corp, Yanmar, Mitisu и другие.
Об этом сообщило турецкое издание Dünya. Турция согласилась предоставить территорию для такой встречи, поскольку традиционно занимает одно из лидирующих мест по инвестициям в украинскую экономику. Объем ее внешней торговли с Украиной до военного конфликта был очень высок.