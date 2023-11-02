Япония введет у себя «рыбные дни» из-за прекращения экспорта морепродуктов в Китай

Теперь в начале каждого месяца, с 3-го по 7-е число, будут объявляться рыбные дни. На их протяжении в ряде СМИ и различных масс-медиа будут раздаваться призывы покупать морепродукты собственного производства. Для этого создается специальная команда, которую составят из известных в Японии людей: звезд шоу-бизнеса, героев телепередач, известных блогеров и так далее.

Об этом заявило информационное агентство Kyodo. Проведение таких «рыбных дней» поддержат 800 компаний-производителей. Они со своей стороны будут запускать коммерческую рекламу. Ранее Китай выступал главным импортером японской рыбы и морепродуктов. Недавно он полностью отказался от поставок с островов из-за сброса радиоактивной воды с «Фукусима-1».