«Мечтайте и действуйте»: Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы

Президент России Владимир Путин обратился к выпускникам школ, их родным и учителям с поздравлениями по случаю окончания учебы. Глава государства подчеркнул, что выпускные всегда наполнены неповторимой, волнующей атмосферой и энергией юности и мечты.

Он отметил, что со школой связана большая часть жизни каждого ученика – важные события, эмоции и переживания. Для многих школа стала вторым домом, и прощание с ней – это трогательный момент, воспоминания о котором сохранятся на долгие годы.

Путин выразил благодарность учителям, которые на протяжении всего школьного пути открывали детям мир знаний, поддерживали в трудные минуты, помогали понять свои сильные стороны и способности, делали всё, чтобы они выросли достойными людьми. Президент назвал эту миссию очень непростой и очень важной.

Обращаясь к молодым людям, глава государства заявил, что именно им скоро предстоит взять на себя ответственность за страну, продолжить историю её свершений, творить и созидать наследие для следующих поколений. Он отметил, что сейчас выпускники пытаются заглянуть в неизведанное будущее и понять, кем станут через несколько лет.

Президент выразил уверенность, что они смогут осуществить свои планы. Он подчеркнул, что им присущ ген победителей, а в их душах – воля и сплоченность народа, нравственная сила предков, освободивших мир от нацизма, покоривших атом и открывших космос.

Глава государства также указал, что выпускникам предстоит решать сложные задачи в технологиях, науке, управлении, социальной сфере, культуре и искусстве. Главное – настойчиво идти к целям и помнить школьные уроки дружбы, добра, справедливости, мужества, взаимовыручки, любви к Родине и уважения к вечным ценностям.

В завершение президент подчеркнул, что перед молодыми людьми открыто широкое пространство возможностей, и то, как они сумеют ими распорядиться, зависит прежде всего от них самих. Он пожелал каждому успешно поступить в выбранные вузы либо найти призвание через курсы или работу, никогда не останавливаться в развитии и идти вперед.

«Перед вами сейчас открыто широкое пространство возможностей. И то, как вы сумеете ими распорядиться, зависит в первую очередь от вас самих. Самое главное – найти своё настоящее призвание, никогда не останавливаться в стремлении постигать новое, развиваться, идти вперёд», – заявил глава государства в видеообращении.

Он также пожелал выпускникам счастья и больших успехов и призвал их мечтать и действовать.