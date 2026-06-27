«Это не замена щетке»: Стоматолог назвала три правила безопасного жевания жвачки

Жевательная резинка чаще используется для свежести дыхания, однако ее главная функция — вспомогательный элемент гигиены. О правилах применения и пользе ксилита «Газете.Ru» рассказала Наталья Ефимова, заведующая отделением гигиены и профилактики InWhite Medical и InWhite Medical Kids.

По словам врача, основная польза ксилита — стимуляция слюноотделения.

«Жевание и активация вкусовых рецепторов заставляют слюнные железы работать интенсивнее, увеличивая выработку слюны в несколько раз. Слюна — естественный защитный барьер: она собирает фрагменты пищи, нейтрализует кислоты, выделяемые бактериями, и реминерализирует эмаль, насыщая ее кальцием и фосфатом», — пояснила эксперт.

Ксилит в составе резинки дает антибактериальный эффект: кариесогенные бактерии (Streptococcus mutans) поглощают его, но не могут переработать и гибнут. Регулярное использование такой жвачки снижает число патогенов в полости рта.

Для пользы, а не вреда, стоматолог советует придерживаться трех правил. Первое: выбирать строго без сахара, чтобы не подпитывать бактерии и не провоцировать рост кислотности. Второе: жевать не дольше 5–15 минут — этого достаточно для восстановления баланса после еды, более длительное жевание перегружает сустав и вредит зубам. Третье: использовать только после еды, так как жевание натощак стимулирует выработку желудочного сока и вредит слизистой.

Лучшее время для жвачки — после перекуса или приема пищи, минимум три раза в день. Важны продолжительность и регулярность. Резинка стимулирует слюну, насыщенную кальцием и фосфатом, которые укрепляют эмаль.

«Однако жевательная резинка не заменит полноценную гигиену. Она работает только в сочетании с качественной чисткой зубов фторированной пастой два раза в день и ежедневной чисткой межзубных промежутков», — резюмировала эксперт.

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