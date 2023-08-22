Японская компания Uniqlo полностью прекратила бизнес в России

Японский ритейлер одежды Uniqlo окончательно покинул Россию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на партнера компании.

Uniqlo расторгла все договоры аренды, эти торговые площади заняли магазины других брендов – Lime, Gloria Jeans, Just Clothes.

Компания уволила весь персонал, выплатив сотрудникам по 11 месячных окладов. Японские менеджеры Uniqlo вернулись на родину.

ООО «Юникло рус» прекратило любую деятельность, но не ликвидировано. Как сообщил источник издания, компания рассчитывает в будущем вернуться в Россию. До начала спецоперации на Украине у Uniqlo было 50 торговых точек в стране.