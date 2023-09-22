Японские школы безвозмездно получат морской гребешок из-за невозможности экспортировать его в Китай

Администрация города Мори на севере Японии безвозмездно передаст местным школам 100 тысяч порций морского гребешка, сообщает телеканал NHK.

Изначально добытые моллюски предназначались для продажи в Китай, но не были реализованы из-за запрета властей КНР на импорт японских морепродуктов.

Этой мерой администрация Мори поддержит местных рыбаков, закупив у них продукцию на сумму 100 млн иен (около $675 тысяч). Средства выделены из бюджета Японии.

С 24 августа Китай отказался от импорта японских морепродуктов с связи со сбросом в океан воды с атомной электростанции «Фукусима-1».