Японский автоконцерн Isuzu окончательно ушел из России

Российскому автопроизводителю также достанется сборочный завод в Ульяновске со штатом в 200 человек. Предприятие приостановило свою работу в марте 2022 года из-за прекращения поставок комплектующих.

Компания Isuzu Motors пришла на российский рынок в 2008 году. В 2021 году ульяновский завод концерна производил 3,7 тысяч автомобилей. В планах Isuzu было нарастить выпуск грузовиков в России до 5 тысяч в год.

«Соллерс» владеет производственными площадками Ульяновского автозавода и Заволжского моторного завода.