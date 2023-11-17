Японский премьер потребовал от Китая возобновить импорт морепродуктов

Фумио Кисида встретился с Си Цзиньпином на саммите в Сан-Франциско и заявил ему, что КНР должна отметить эмбарго на японские товары.

Он указал, что при подобных решениях с далеко идущими последствиями необходимо ориентироваться не на страхи, а на научные данные. По сведениям ученых, слив радиоактивной воды с «Фукусимы-1», не ведет к заражению океанской фауны. Поэтому все ограничения, которые Китай ввел на товары из Японии, необходимо снять.

Об этом рассказало агентство Kyodo. Журналисты также сообщили, что Кисида потребовал от китайского лидера демонтировать исследовательский буй, который был установлен в районе спорных островов Сенкаку. Главы государств договорились, что все решения по этим темам будут приниматься после взаимных диалогов и консультаций. При этом обязательно будет выслушиваться мнение экспертов.