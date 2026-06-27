Не стало сыгравшего в фильме «Долгая дорога в дюнах» Мартиньша Вердиньша

На 86-м году жизни скончался известный латвийский актер Мартиньш Вердиньш. О его смерти сообщил Союз театральных деятелей Латвии, пишет Super. Зрители запомнили его по роли в культовом советском фильме «Долгая дорога в дюнах», который стал классикой латвийского кинематографа.

Перед уходом актер оставил прощальное письмо. В нем он сравнил свою жизнь с театральной постановкой и написал, что «его спектакль на этой земле» завершился. Вердиньш попросил близких не погружаться в долгую скорбь, а вспоминать его с улыбкой.

Вердиньш родился 25 января 1941 года в Риге. Он окончил актерский курс театрального факультета Латвийской консерватории. За свою карьеру он снялся в 43 фильмах и сериалах. Среди его работ — «Мираж», «Будьте моей тещей», «Стрелы Робин Гуда» и другие.

В 2005 году актер завершил карьеру. После этого он работал охранником, в том числе следил за порядком в Рижском кафедральном соборе во время его реставрации. Однако он не оставлял творчество — продолжал заниматься живописью и литературой.

Личная жизнь актера тоже была связана с искусством. Он был женат на актрисе Мирдзе Мартинсоне, вместе они снялись в нескольких фильмах. В браке родились двое детей: дочь Мадара и сын Мартиньш Матисс. Позже супруги расстались.

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