Юбилейный Евразийский деловой форум «Интеграция» пройдет в столице
Фото: [©Павел Бедняков/РИА Новости]
Юбилейный пятый Евразийский деловой форум «Интеграция» пройдет в столице 15 ноября. Площадкой проведения мероприятия станет ГК «Президент-отель» на Большой Якиманке.
Форум проводится ежегодно с целью содействия в расширении торгово-экономических контактов, в выходе на новые рынки и в поиске новых партнеров.
В рамках мероприятия пройдет международный деловой форум «Космическая интеграция».
Как отмечают организаторы форума, сейчас бизнес-сообщество вынуждено работать в новых условиях с опорой на внутренние ресурсы, а также в сотрудничестве со странами Евразийского экономического Союза и с партнерами из дружественных стран. Постоянное возникновение новых тенденций в бизнес-среде обуславливают важность поддержания диалога между структурами власти и представителями бизнеса, экспертным сообществом и научными организациями.
Подробная информация о форуме доступна на сайте мероприятия.