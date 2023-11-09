Юбилейный Евразийский деловой форум «Интеграция» пройдет в столице

Форум проводится ежегодно с целью содействия в расширении торгово-экономических контактов, в выходе на новые рынки и в поиске новых партнеров.

В рамках мероприятия пройдет международный деловой форум «Космическая интеграция».

Как отмечают организаторы форума, сейчас бизнес-сообщество вынуждено работать в новых условиях с опорой на внутренние ресурсы, а также в сотрудничестве со странами Евразийского экономического Союза и с партнерами из дружественных стран. Постоянное возникновение новых тенденций в бизнес-среде обуславливают важность поддержания диалога между структурами власти и представителями бизнеса, экспертным сообществом и научными организациями.

Подробная информация о форуме доступна на сайте мероприятия.